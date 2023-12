Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 135,15 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 135,15 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 135,25 EUR. Bei 133,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 132.801 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 0,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.12.2022 bei 105,30 EUR. Abschläge von 22,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 129,67 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 26.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Beiersdorf dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,94 EUR je Beiersdorf-Aktie.

