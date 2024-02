Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verliert am Dienstagmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 137,75 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 137,75 EUR ab. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 137,65 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 138,60 EUR. Zuletzt wechselten 22.505 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.02.2024 auf bis zu 143,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 4,27 Prozent niedriger. Am 01.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 109,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,837 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2022. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 134,45 EUR an.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.215,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,93 EUR je Aktie aus.

