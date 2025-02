Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 127,05 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 127,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 127,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 126,70 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 10.519 Aktien.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,10 EUR am 21.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 141,63 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 26.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,30 EUR je Aktie belaufen.

