Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 126,45 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 126,45 EUR ab. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 124,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,70 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 174.611 Aktien.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2024 bei 120,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 141,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,30 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

