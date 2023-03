Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagnachmittag im Minusbereich

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 111,50 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 110,45 EUR. Mit einem Wert von 111,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 146.650 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.02.2023 bei 115,45 EUR. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 3,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 82,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 35,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 111,96 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 28.04.2022. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.945,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.945,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

