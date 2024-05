Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tritt am Vormittag auf der Stelle

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 147,15 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 147,15 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 147,45 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 147,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.817 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 147,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,20 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 22,94 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 140,55 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

