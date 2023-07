Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf behauptet sich am Donnerstagvormittag

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 116,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 116,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 116,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 116,05 EUR. Mit einem Wert von 116,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.408 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.05.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 10,77 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,38 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,57 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 123,50 EUR an.

Am 26.04.2023 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Am 01.08.2024 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,99 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

