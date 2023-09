Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochmittag im Minusbereich

Beiersdorf im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 121,05 EUR ab.

Um 11:46 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 121,05 EUR ab. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 120,80 EUR. Bei 121,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 32.798 Stück.

Am 03.05.2023 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,24 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 22,86 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 129,25 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 26.04.2023 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 28.02.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,96 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Analysteneinschätzungen stützen Beiersdorf-Titel und belasten Henkel-Aktien

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Beiersdorf-Investment verdient

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Beiersdorf abgeworfen