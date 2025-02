Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf fällt am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 126,35 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 126,35 EUR. Bei 126,10 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 126,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 65.773 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 147,80 EUR. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 14,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2024 (120,10 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 141,63 EUR.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

