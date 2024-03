Beiersdorf Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Beiersdorf

Beiersdorf im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 135,45 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 135,45 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 135,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 136,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.651 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 143,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 110,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 22,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,834 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 134,60 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,41 EUR je Beiersdorf-Aktie.

