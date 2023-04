Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf wird am Vormittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Beiersdorf 121,35 EUR

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 121,60 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 121,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 121,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.093 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,10 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 2,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.05.2022 bei 86,58 EUR. Mit Abgaben von 40,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 115,11 EUR.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Am 01.08.2024 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,91 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com