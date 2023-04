Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Beiersdorf 120,85 EUR

Um 11:47 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 120,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 120,85 EUR. Mit einem Wert von 121,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27.178 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 124,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 2,54 Prozent wieder erreichen. Am 03.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,58 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 39,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 115,11 EUR aus.

Beiersdorf ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 03.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

