Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf fällt am Nachmittag

Um 15:51 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 120,75 EUR ab. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 120,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 69.705 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 124,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 2,70 Prozent wieder erreichen. Am 03.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,58 EUR. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 39,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 115,11 EUR an.

Am 28.04.2022 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

