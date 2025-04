Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf legt am Mittag zu

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 117,05 EUR nach oben.

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 117,05 EUR. Bei 117,55 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 116,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 65.962 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 26,27 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,95 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 5,21 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,04 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 144,22 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,76 EUR je Beiersdorf-Aktie.

