Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 117,75 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 117,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 117,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 116,65 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 136.691 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 147,80 EUR. Gewinne von 25,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 110,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,77 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 144,22 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,76 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

