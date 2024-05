Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 147,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 147,20 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 147,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 147,10 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.230 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,41 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.07.2023 (113,40 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 140,55 EUR an.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Kursplus