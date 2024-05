Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf fällt am Dienstagmittag

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 146,45 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 146,45 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 146,45 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 147,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27.014 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Am 21.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,55 EUR an.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

