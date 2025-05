Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 118,45 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,8 Prozent auf 118,45 EUR. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 118,40 EUR ein. Mit einem Wert von 119,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.510 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.05.2024 markierte das Papier bei 147,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 24,61 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (110,95 EUR). Abschläge von 6,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 143,30 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,68 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beiersdorf-Investment von vor 10 Jahren verdient

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren abgeworfen

April 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie