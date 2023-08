Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf kommt am Montagnachmittag kaum vom Fleck

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Beiersdorf-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 121,05 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Beiersdorf-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 121,05 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 121,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 120,50 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.175 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 6,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,38 EUR am 02.11.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 126,73 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 26.04.2023. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

