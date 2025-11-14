DAX23.829 -0,9%Est505.687 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.366 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl63,95 +1,3%Gold4.170 ±-0,0%
Top News
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Aktienentwicklung

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagvormittag nahezu unverändert

14.11.25 09:22 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagvormittag nahezu unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 92,08 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
91,96 EUR -0,42 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beiersdorf-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 92,08 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 92,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 91,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,02 EUR. Bisher wurden heute 8.300 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 137,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 49,54 Prozent zulegen. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 5,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 119,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Am 04.03.2027 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,39 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht

So schätzen Analysten die Beiersdorf-Aktie ein

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
08:31Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
28.10.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
27.10.2025Beiersdorf OverweightBarclays Capital
27.10.2025Beiersdorf BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:31Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

