Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagvormittag nahezu unverändert

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 92,08 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Beiersdorf-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 92,08 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 92,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 91,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,02 EUR. Bisher wurden heute 8.300 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 137,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 49,54 Prozent zulegen. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 5,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 119,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Am 04.03.2027 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,39 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht

So schätzen Analysten die Beiersdorf-Aktie ein