Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 91,46 EUR.

Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 91,46 EUR. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 91,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.762 Beiersdorf-Aktien.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,02 EUR am 26.09.2025. Mit einem Kursverlust von 4,85 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 119,00 EUR.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,39 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

