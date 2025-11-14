DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.033 +0,7%Bitcoin83.639 -2,4%Euro1,1619 -0,2%Öl64,48 +2,2%Gold4.106 -1,6%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Abschlägen

14.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 91,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
90,02 EUR -2,36 EUR -2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 91,42 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 90,84 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 114.737 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 137,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). 50,62 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2025 bei 87,02 EUR. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 5,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 119,00 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr eingebracht

So schätzen Analysten die Beiersdorf-Aktie ein

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

