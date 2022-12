Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit roter Tendenz

Um 09:22 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 106,25 EUR ab. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 106,05 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,20 EUR. Bisher wurden heute 3.959 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 108,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2022). Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 1,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 79,00 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 106,61 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 28.04.2022. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1.945,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.945,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 01.03.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 28.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Beiersdorf.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,57 EUR je Aktie aus.

