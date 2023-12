Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Mittag ins Minus

Beiersdorf im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 135,50 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 135,50 EUR. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 134,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 136,95 EUR. Bisher wurden heute 85.157 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,10 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 1,18 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 105,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.12.2022). Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 22,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 133,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,94 EUR je Beiersdorf-Aktie.

