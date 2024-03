Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 135,00 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 0,1 Prozent auf 135,00 EUR nach. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 134,05 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 135,35 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 22.663 Aktien.

Bei 143,90 EUR erreichte der Titel am 06.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,59 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,00 Prozent.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,834 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 134,60 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Beiersdorf dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,41 EUR im Jahr 2024 aus.

