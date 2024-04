Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Montagmittag nordwärts

Kurs der Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 131,35 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 131,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Beiersdorf-Aktie sogar auf 131,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 131,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.460 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 143,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,55 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.07.2023 bei 113,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 13,67 Prozent wieder erreichen.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,834 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,45 EUR an.

Am 26.04.2023 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,39 EUR je Aktie.

