Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Heute im Fokus

Goldman Sachs mit Gewinnsprung. Adobe verbessert Videoschnitt-Programm mittels generativer KI. Nordex erhält Auftrag für Windpark in der Türkei. Stellenstreichungen bei Santander. Kontron-Annahmefrist für restlichen KATEK-Anteil angelaufen. Netflix wird in Deutschland teurer. Mercedes laut Analyse am profitabelsten - Tesla mit kräftigem Rückgang. VW-Tochter AUDI will wohl in Heilbronn Batterien bauen.