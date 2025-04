Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Mittag freundlich

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 118,30 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 118,30 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 121,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 121,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 197.321 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,21 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,04 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 145,80 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 06.08.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,76 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

