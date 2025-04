Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag auf grünem Terrain

Beiersdorf im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 118,25 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 121,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 121,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 253.292 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 147,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 24,99 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 110,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,17 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 145,80 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 17.02.2016. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,76 EUR je Aktie.

