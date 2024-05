Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochmittag mit Abschlägen

Kurs der Beiersdorf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 142,95 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 142,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Beiersdorf-Aktie bis auf 142,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 145,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 54.967 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 3,39 Prozent Luft nach oben. Am 21.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 113,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,55 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,42 EUR fest.

