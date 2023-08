Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Dienstagmittag tiefer

So entwickelt sich Beiersdorf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 120,35 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 120,35 EUR. Die Beiersdorf-Aktie sank bis auf 120,30 EUR. Bei 121,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 39.325 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 03.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von 6,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2022 auf bis zu 93,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,41 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 127,18 EUR angegeben.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.215,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,97 EUR je Aktie belaufen.

