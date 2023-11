Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Mittwochmittag südwärts

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 124,60 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 124,60 EUR. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 124,45 EUR. Mit einem Wert von 125,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 30.962 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,96 EUR. Dieser Wert wurde am 15.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 21,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 128,09 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

