Beiersdorf Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 124,40 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 124,40 EUR. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 124,25 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 125,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.918 Beiersdorf-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 3,38 Prozent wieder erreichen. Am 15.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,96 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 21,25 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 128,09 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 26.04.2023. Der Umsatz wurde auf 2.215,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.215,00 EUR umgesetzt worden waren.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,94 EUR je Beiersdorf-Aktie.

