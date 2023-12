Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteidigt Stellung am Nachmittag

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 132,90 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 132,90 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 133,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Beiersdorf-Aktie bis auf 131,50 EUR. Bei 133,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 240.728 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,10 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 3,06 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 16.12.2022 auf bis zu 105,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,77 Prozent.

Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 134,27 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 26.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.215,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

