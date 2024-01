Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Nachmittag

Beiersdorf im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Im XETRA-Handel gewannen die Beiersdorf-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 134,95 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Beiersdorf-Aktie bei 135,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 133,50 EUR. Bisher wurden heute 45.310 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Am 12.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 139,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 109,05 EUR. Dieser Wert wurde am 01.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 19,19 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,40 EUR.

Am 26.04.2023 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,93 EUR je Beiersdorf-Aktie.

