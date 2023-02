Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Mittag ins Plus

Um 12:04:33 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 113,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 113,45 EUR. Mit einem Wert von 113,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 32.048 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 14.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,70 EUR. 0,44 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,00 EUR am 08.03.2022. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 43,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 109,96 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.945,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.945,00 EUR eingefahren.

Am 01.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 28.02.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,58 EUR je Beiersdorf-Aktie.

