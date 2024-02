Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf macht am Freitagvormittag Boden gut

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 137,50 EUR zu.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 137,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 138,00 EUR. Mit einem Wert von 137,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.167 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Bei 143,90 EUR erreichte der Titel am 06.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,65 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 109,05 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,69 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,837 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 134,45 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 26.04.2023. Der Umsatz wurde auf 2.215,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.215,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Beiersdorf dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

