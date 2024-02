Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf macht am Freitagnachmittag Boden gut

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 137,45 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 137,45 EUR. Bei 138,00 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 137,45 EUR. Zuletzt wechselten 114.646 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 109,05 EUR am 01.03.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,837 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 134,45 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 29.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,93 EUR je Aktie aus.

