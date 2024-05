Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagvormittag stabil

Aktie im Blick

Die Aktie von Beiersdorf zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 144,40 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 144,40 EUR. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 144,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 144,35 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 144,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.307 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 2,35 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.07.2023 (113,40 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,55 EUR.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 07.08.2024 gerechnet. Am 06.08.2025 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,42 EUR je Aktie.

