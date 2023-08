Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Mittag an Boden

Beiersdorf im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 121,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 121,70 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 121,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 121,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.957 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 128,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 5,67 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 93,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 23,27 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 127,18 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 26.04.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.215,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

