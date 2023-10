Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 121,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 121,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 120,95 EUR. Bei 122,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.336 Beiersdorf-Aktien.

Am 03.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2022 (93,38 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 29,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 128,27 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags mit Abgaben

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker