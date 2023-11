Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteuert sich am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 125,20 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 125,20 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 125,20 EUR. Mit einem Wert von 124,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 2.004 Aktien.

Am 03.05.2023 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 98,74 EUR fiel das Papier am 16.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,13 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 128,09 EUR aus.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

