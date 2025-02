Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagvormittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 125,15 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 125,15 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 124,95 EUR nach. Bei 124,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 5.441 Aktien.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 120,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 141,63 EUR.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

