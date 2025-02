Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Montagmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Beiersdorf. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 125,80 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:42 Uhr bei 125,80 EUR. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 126,00 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 124,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.583 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,10 EUR am 21.11.2024. Mit einem Kursverlust von 4,53 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 141,63 EUR.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,30 EUR je Beiersdorf-Aktie.

