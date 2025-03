Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 133,80 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 133,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 133,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 134,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.826 Beiersdorf-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 10,46 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,10 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 10,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,00 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Beiersdorf im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

