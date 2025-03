Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 132,55 EUR abwärts.

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 132,55 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 132,30 EUR. Bei 134,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 95.821 Beiersdorf-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Gewinne von 11,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,10 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

