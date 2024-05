Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 144,60 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 144,60 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 144,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 143,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 96.933 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,80 EUR an. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 2,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 113,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 27,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 140,55 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

