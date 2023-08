Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 120,45 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 120,45 EUR. Bei 120,45 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 119,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.751 Beiersdorf-Aktien.

Am 03.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,47 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 127,18 EUR.

Beiersdorf gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.215,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,97 EUR je Aktie aus.

