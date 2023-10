Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteuert sich am Dienstagmittag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 121,80 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 121,80 EUR. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 122,00 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 121,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.484 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 93,38 EUR fiel das Papier am 02.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 128,27 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.215,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.215,00 EUR eingefahren.

Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Beiersdorf-Investment verdient

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags mit Abgaben