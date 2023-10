Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Dienstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 121,15 EUR zeigte sich die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Beiersdorf-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 121,15 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 122,10 EUR. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 121,00 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 121,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.251 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2022 bei 93,38 EUR. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 29,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 128,27 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,97 EUR je Beiersdorf-Aktie.

